Sivas'ta kar yağışı etkisini gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatandaşlar, sabah saatlerinde güne karla kaplı bir manzarayla başladı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Doğanşar ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olurken, Geminbeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

"KIŞ KÖYÜMÜZE GELDİ"

Koyulhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan Salih Kocaoğlu ise "Kış, köyümüze kar yağışı ile birlikte gelmiştir. Bu memleketin karı çok oluyor." dedi.