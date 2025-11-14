Abone ol: Google News

Sivas'ta kar yağışı etkisini gösterdi

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Koyulhisar'da sabah saatlerinde vatandaşlar, güne kar manzarasıyla başladı

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 12:41
  • Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
  • Koyulhisar ilçesi sakinleri, sabaha karla kaplı manzarayla uyandı.
  • Doğanşar ve Geminbeli Geçidi'nde de kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatandaşlar, sabah saatlerinde güne karla kaplı bir manzarayla başladı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Doğanşar ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olurken, Geminbeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

"KIŞ KÖYÜMÜZE GELDİ"

Koyulhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan Salih Kocaoğlu ise "Kış, köyümüze kar yağışı ile birlikte gelmiştir. Bu memleketin karı çok oluyor." dedi.

3. Sayfa Haberleri