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AA & Ensonhaber

Sivas İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Z.Ş., bir anda korkuluk demirinin saplanması sonucu yaralandı. Çocuğun koluna saplanan demirin fark edilmesiyle birlikte, olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DEMİRİ KESİP ÇOCUĞU KURTARDILAR

İtfaiye ekipleri, korkuluk demirini güvenli bir şekilde keserek Z.Ş.’yi kurtarmayı başardı. Yaralı çocuk, kolundaki demir parçası ile birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan operasyonla kolundaki demir parçası çıkarılan Z.Ş.’nin tedavisi devam ediyor.