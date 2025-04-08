Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil cami bahçesine uçtu

İHA
Sivas’ta Sivas-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen kazada, Sivas istikametine giden D.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Bunun üzerine yol kodunun altında bulunan caminin bahçesine uçtu.
YARALILAR EKİPLERİN ÇALIŞMASI İLE ARAÇTAN ÇIKARTILDI
Takla atıktan sonra elektrik direğine çarpan araç hurdaya döndü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.B., Y.B., G.A., Ö.B.Y yaralandı. Yaralılar, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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