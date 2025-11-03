Sivas'ta silahlı kavgada ağır yaralandı: Hayatını kaybetti

- Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Rıza Ulusoy ve Recep Çınar arasında silahlı kavga çıktı.
- Recep Çınar olay yerinde, ağır yaralı Rıza Ulusoy ise hastanede hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy’de yaşayan Rıza Ulusoy ile Recep Çınar arasında kavga çıktı.
İkili arasında başlayan kavga büyüyerek silahlar ateşlendi.
AĞIR YARALANDI
Çıkan silahlı kavgada Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybederken Rıza Ulusoy, ağır yaralanarak tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ulusoy, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.