Sivas'ta silahlı kavgada ağır yaralandı: Hayatını kaybetti

Yıldızeli ilçesinde iki köy sakini arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 12:20
  • Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Rıza Ulusoy ve Recep Çınar arasında silahlı kavga çıktı.
  • Recep Çınar olay yerinde, ağır yaralı Rıza Ulusoy ise hastanede hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy’de yaşayan Rıza Ulusoy ile Recep Çınar arasında kavga çıktı.

İkili arasında başlayan kavga büyüyerek silahlar ateşlendi.

AĞIR YARALANDI

Çıkan silahlı kavgada Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybederken Rıza Ulusoy, ağır yaralanarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ulusoy, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

