Sivas'ta silahlı kavgada ağır yaralandı: Hayatını kaybetti Yıldızeli ilçesinde iki köy sakini arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.