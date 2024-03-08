Sivas'ta tartıştığı otopark görevlisine tüfekle saldırdı Aracını yanlış park ettiğini söyleyen otopark görevlisini tehdit edip tüfekle ateş etmeye çalışan şahsı yakalamak için ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

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DHA

Magandaların olaysız günü geçmiyor...

Hemen her gün bir olayla karşımıza çıkan magandaların vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bu olaylardan biri de Sivas'ta görüldü.

Yanlış park ettiği için uyardı

Özel bir otoparkta çalışan Burak Kebapçı, bir sürücüyü yanlış park ettiği gerekçesiyle uyardı.

Bunun üzerine sürücü sinirlenerek otoparkçı Kebapçı’ya tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı.

Tüfekle saldırdı

Sürücü aracına giderek tüfeği aldı ve otopark görevlisi Kebapçı'ya küfür ve tehditler savurdu.

O anlar kamerada

Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü bölgeden uzaklaştılırken o anlar diğer vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Tüfekle gelip bana ateş etmeye çalıştı"

Olay anını anlatan otoparkçı Burak Kebapçı, “Yanlış park ettiğini söyledim. Sonra bana küfretti. Ben de tepki gösterince tehdit edip gitti. Daha sonra tüfekle gelip bana ateş etmeye çalıştı." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)