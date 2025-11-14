Abone ol: Google News

Sivas'ta tır dorsesinden 18 kaçak göçmen çıktı

Suşehri ilçesinde tır dorsesinde yurda kaçak yollarla giren 18 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 16:46
Sivas'ta tır dorsesinden 18 kaçak göçmen çıktı
  • Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir tır dorsesinde gizlenmiş 18 düzensiz göçmen yakalandı.
  • Tır şoförleri gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla tutuklandı.
  • Göçmenler, işlem sonrası Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzensiz göçe geçit verilmiyor. 

İlçede polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir tır durdurularak arama yapıldı.

18 GÖÇMEN YAKALANDI

Aramada tırın dorsesine gizlenmiş yabancı uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit edildi.

Tıur şoförleri İ.D. ve T.G. gözaltına alındı.

 2 TUTUKLAMA

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıktıkları mahkeme tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği açıklandı.

3. Sayfa Haberleri