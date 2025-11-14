Sivas'ta tır dorsesinden 18 kaçak göçmen çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzensiz göçe geçit verilmiyor.

İlçede polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir tır durdurularak arama yapıldı.

18 GÖÇMEN YAKALANDI

Aramada tırın dorsesine gizlenmiş yabancı uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit edildi.

Tıur şoförleri İ.D. ve T.G. gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıktıkları mahkeme tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği açıklandı.