Sivas'ta tırın, evin üzerine uçtuğu anlar görüntülendi Koyulhisar ilçesinde tırın evin ikinci katına çarpmasıyla meydana gelen kaza anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı eve daha önce 5 kez daha araç çarptığı öğrenildi.

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İHA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir ev, duyanları ve görenleri hayrete düşüren ilginç kazalarla gündeme geliyor.

Fırtına ailesi, bir süre önce sürekli kamyon veya tır düşme riski nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağında, Ordu istikametinden gelen ve indikleri rampadan sonra D-100 karayoluna bağlanan ağır tonajlı araçlar, ya frenlerinin tutmaması ya da yolda ilerleyememeleri nedeniyle yoldan çıkarak evin üzerine uçuyorlar.

Bugün meydana gelen kazada ise İ.Ş. tarafından sevk edilen ve meşrubat yüklü olan 27 ALL 191 plakalı tır, frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına saplandı.

Sürücü yaralanmadı, evde de kimse yoktu

Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Evde kimsenin bulunmaması da faciayı önledi. Evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Bu, yaşanan 6. kaza

Olaya şahit olan görgü şahitleri yaşanan kazanın 6. kaza olduğunu belirtip, iki yılda bir evin üzerine bir tır veya kamyon uçtuğunu belirtip, konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerektiğini söylediler.

Ayrıca evin sahibi Şerif Fırtına ve ailesinin yaşanan kazalardan dolayı evden taşınmak zorunda kaldıklarını dile getirdiler.

Bir önceki kaza 2023 yılında gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise Tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)