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İHA

Sivas'ta Kangal ilçesi istikametine ilerleyen yolcu midibüsü sürücüsü H.K., Sivas-Malatya kara yolu üzerinde feci bir kazaya karıştı.

Yağdonduran Tüneli içerisinde sollama yapan sürücü, aracının kontrolden çıkması üzerine aynı istikamette gitmekte olan F.O. idaresindeki 06 FZ 2483 plakalı tıra çarptı.

14 YARALI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada, 14 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.