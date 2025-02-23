DHA

Yurdun genelinde soğuk hava etkili olurken, geçtiğimiz hafta Antalya'da denize girenler olmuştu.

Ancak soğuklar Antalya'yı da etkisi altına almaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 7 dereceyi gösterirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Hissedilen sıcaklık ise 4 dereceye geriledi.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava hissedilirken, pazar günü güneşli olmasına rağmen Konyaaltı Sahili boş kaldı.

SAHİLDE VAKİT GEÇİRENLER AZALDI

Denize giren ve sahilde vakit geçirenlerin azlığı dikkati çekti.

Sahilde vakit geçirenler ise Torosların manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editor