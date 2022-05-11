Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı

Polis kontrol noktasına gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

Somali polisi, başkent Mogadişu'daki havaalanı yakınındaki bir kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

4 kişi hayatını kaybetti

Olayla ilgili polis memuru Ali Hassan, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıklarına göre çok sayıda yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eş-Şebab örgütü üstlendi



Terör örgütü Eş-Şebab’ın üstendiği saldırı, cumhurbaşkanı adaylarının pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde milletvekillerine hitap edeceği ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havaalanı bölgesine gittiği sırada gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre, Eş-Şebab, sık sık Mogadişu’da ve ülkenin farklı noktalarında saldırılar düzenliyor.







