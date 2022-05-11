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- Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı
Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı
Polis kontrol noktasına gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.
- 11.05.2022 - 14:33
- Güncelleme : 11.05.2022 - 14:40
Somali polisi, başkent Mogadişu'daki havaalanı yakınındaki bir kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
4 kişi hayatını kaybetti
Olayla ilgili polis memuru Ali Hassan, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Görgü tanıklarına göre çok sayıda yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eş-Şebab örgütü üstlendi
Terör örgütü Eş-Şebab’ın üstendiği saldırı, cumhurbaşkanı adaylarının pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde milletvekillerine hitap edeceği ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havaalanı bölgesine gittiği sırada gerçekleştirildi.
İHA'nın haberine göre, Eş-Şebab, sık sık Mogadişu’da ve ülkenin farklı noktalarında saldırılar düzenliyor.