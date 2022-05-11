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    Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı

    Polis kontrol noktasına gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.
    • 11.05.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:40
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    Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı

    Somali polisi, başkent Mogadişu'daki havaalanı yakınındaki bir kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

    4 kişi hayatını kaybetti

    Olayla ilgili  polis memuru Ali Hassan, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Görgü tanıklarına göre çok sayıda yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Eş-Şebab örgütü üstlendi

    Terör örgütü Eş-Şebab’ın üstendiği saldırı, cumhurbaşkanı adaylarının pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde milletvekillerine hitap edeceği ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havaalanı bölgesine gittiği sırada gerçekleştirildi.

    İHA'nın haberine göre, Eş-Şebab, sık sık Mogadişu’da ve ülkenin farklı noktalarında saldırılar düzenliyor.

    Somali de polis kontrol noktasına bombalı saldırı #1

    Somali de polis kontrol noktasına bombalı saldırı #2

    Somali de polis kontrol noktasına bombalı saldırı #3


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