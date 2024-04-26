Yabancılar 115 milyon dolarlık Türk tahvili aldı Yurt dışında yerleşiklerin Türk tahvillerine olan talebi giderek artıyor. Merkez Bankası'nın 19 Nisan haftası ile ilgili yayınladığı verilere göre 115 milyon dolarlık DİBS satın aldı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Yurt dışında yerleşik kişiler 19 Nisan haftasında net 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Hisse senedi stokları

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Nisan itibarıyla 38 milyar 16,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Nisan'da 36 milyar 793,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 501,2 milyon dolardan 2 milyar 508,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 148,4 milyon dolardan 162,3 milyon dolara yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)