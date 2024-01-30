Sonu gelmiyor! Antalya'da sokak köpeğinin çocuğa saldırdığı korku dolu anlar... Gündüz saatlerinde cadde üzerinde yürüyen küçük bir çocuğa saldıran başıboş köpek, saldırdığı çocuğu yere düşürerek ısırmaya başladı. O anlar kamerada.

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İHA

Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen sokak köpekleri, dehşet saçmaya devam ediyor.

Hemen her gün yurdun bir bölgesinden köpek saldırısı görüntüleri geliyor.

7'den 70'e tüm vatandaşların canını tehdit eden başıboş köpekler, artık sadece kırsal alanlarda değil şehir merkezlerinde de sürü halinde dolaşıyor.

Bir köpek saldırısı daha...

Bu zamana kadar çok sayıda yaşanan saldırılar ağır yaralanmalarla ve ölümle sonuçlandı.

Sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpekler, şimdi de Antalya'da bir çocuğa saldırdı.

Yere düşürüp ısırdı

Ortaya çıkan görüntülerde küçük bir çocuk, gündüz saatlerinde caddede yürürken kaldırımda oturan köpeğin saldırısına uğradı.

Çocuğu yere düşüren köpek, bacaklarını ve gövdesini ısırmaya başladı.

Kazaya yol açabilirdi

O anları gören bir vatandaş yardıma koşarken köpeğin kaçtığı görüldü. Olayın yol kenarında yaşanması da olası bir kaza için tehlikesi oluşturduğu görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)