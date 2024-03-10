Sultangazi'de hafriyat döken kamyon uçuruma düştü İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu hafriyat döktüğü sırada kayarak uçurumdan yuvarlanırken, sürücü son anda kurtuldu.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde hafriyat döküm sahasına gelen kamyon, hafriyat döktüğü sırada kaymaya başladı.

Halat koptu, kamyon aşağı kaydı

Durumu fark eden şoför yardım çağırdı. Bunun üzerine hafriyat kamyonu halatla iş makinasina bağlandı. Halat yardımıyla kaydığı alandan kurtarılmaya çalışılan kamyon yukarı çekilirken halat bir anda koptu. Halatın kopmasıyla hafriyat kamyonu uçurumdan kaymaya başladı.

Şoför son anda kurtuldu

Şoför kamyondan son anda atlayarak kurtulurken, bir süre kayan kamyon takla atarak uçurumdan yuvarlandı. Kamyonun halatın kopmasıyla uçurumdan kayması ve şoförün kamyondan atlayarak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anı cep telefonuna kaydedildi

Görüntülerde hafriyat kamyonunun iş makinasiyla kaydığı yerden yukarı çekildiği ve halatın kopmasıyla kamyonun uçurumdan aşağı yuvarlandığı anlar görülüyor. Şoförün kamyondan atlayarak uçuruma düşmekten son anda kurtulduğu anlar da cep teleonu kamerasına yansıyor. Görüntülerde kamyonun takla atarak uçurumdan yuvarlandığı da görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)