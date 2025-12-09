Sultangazi'de İETT otobüsü kaygan yolda direğe çarptı

- Sultangazi'de sefer yapan bir İETT otobüsü, yağmur ve yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarptı.
- Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay trafik tıkanıklığına neden oldu.
- İki saatlik çalışmanın ardından otobüs kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde Malkoçoğlu Mahallesi’nde ilerleyen 336 Arnavutköy–Eminönü hattı İETT otobüsü, yağmurla karışan yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Kontrolden çıkan otobüs, bir trafik levhası direğine çarparak durabildi.
OTOBÜS HASAR GÖRDÜ
Kazanın ardından otobüste hasar oluşurken, şans eseri herhangi bir yolcu yaralanmadı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yolu tamamen kapatınca bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
TRAFİK 2 SAAT BOYUNCA DURDU
Polis, itfaiye ve İETT ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda otobüs, yoldan kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı. Ekiplerin incelemesinin ardından yol temizlenip kullanıma açıldı.