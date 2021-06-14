İlçede aynı gün yaşanan iki kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kavgalar, polis müdahalesi ile son buldu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı iki mahalle, hafta sonu savaş alanına döndü.

50. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre, aynı kıza aşık olan iki kişi arasında tartışma çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Alevlenen tartışmaya tarafların aile büyükleri de dahil oldu. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, olay sırasında bir kişinin kafasına aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İkinci kavga ise Sultançiftliği Mahallesi'nde çıktı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grubun kavgasında bir kişiyi aralarına alan şahıslar tekme tokat döverken, olay yerinin yakınında bulunan trafik polisleri olaya müdahale etti. Polisi görenlerden bazıları olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Sultangazi'de ortalık savaş alanını döndü