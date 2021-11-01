Sultangazi'de yaşlı kadına tokat atıp, bileziklerini çaldı

Gündüz vakti eve giren hırsız, yaşlı kadını darbederek bileziklerini çaldı. Hırsızın evin çevresinde motosikletle dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

68 yaşındaki Dünya Edis, İstanbul’un Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan evinin havalanması için dış kapıyı açık bıraktı.

Motosikletle evin önüne gelen şüpheli bir kişi ise bu sırada evin kapısını açık görünce içeri girdi.

Önce odalarda dolaşan şüpheli, 250 TL parayı aldı. İddiaya göre evde kimsenin olmadığını düşünen ve kendisine kahve yaparak içen şüpheli, ardından Dünya Edis'in odasına girdi.

KADINA TOKAT ATIP, BİLEZİKLERİNİ ALDI

Bir anda evine giren şüpheli ile karşı karşıya gelen yaşlı kadın, ne yapacağını şaşırdı.

Kadına tokat atan zanlı, bileğindeki değeri yaklaşık 26 bin TL değerinde olan iki bileziği zorla alarak, kayıplara karıştı.

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POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşlı kadın, “Evin hava alması için kapıyı açık bıraktım ve odamda saçımı tarıyordum. Sonra birisi kapıyı açtı ve odaya girdi. Kimsin diye sordum 'Ben Almanya'dan geldim Zübeyde'nin oğluyum burada kimsem yok bir kahve içip gideceğim' dedi. Ben de 'Rahatsızım ve sana kahve falan da yapmıyorum' dedim. Kendisinin iyi niyetli olmadığını anladım. Önce eve girmiş, diğer odaları karıştırmış ve oğlumun çantasından 250 TL parasını almış, sonra da kendine kahve yapmış. Evimden gitmesini söyledim. O da oturduğu yerden kalktı ve bana iki tane tokat attı yere düştüm. Sonra kolumdan bileziklerimi alıp gitti.” dedi.

BERBERE HABER VERDİ

Yaşlı kadının oğlu Murat Edis ise “Annem sabah kalkıyor ve kahvaltısını yapıp, kapı önünü süpürüyor, evde otururken hırsız eve giriyor ve 15 dakika kadar evde kalıyor. Odaları karıştırıyor ve kendine kahve yapıyor sonra annemin odasına giriyor. Annem de 'seni tanımadım kimsin' diye soruyor. O da 'Ben Almanya'dan geldim Zübeyde'nin oğluyum' diyor. Annem de 'İkinizi de tanımıyorum evimden çık' diyor. Kolundaki bilezikleri görüyor ve 'Onları bana ver' diyor. Anneme vuruyor annem yere düşünce bir de kafasına vuruyor. Sonra da bilezikleri alıp evden çıkıyor. Annem bir süre sonra kendine gelince mahalledeki tanıdık berbere gidip haber veriyor. Onlar da beni arayıp, olayı haber verdiler. Biz de hemen polis ve ambulansı aradık.” şeklinde konuştu.