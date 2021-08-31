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- Sultangazi'deki düğünde patlatılan havai fişekler, davetlilere geldi
Sultangazi'deki düğünde patlatılan havai fişekler, davetlilere geldi
Yükselmesinin ardından davetlilerin arasına düşen havai fişekler düğünde paniğe neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan çıkmadı.
- DHA
- 31.08.2021 - 10:50
- Güncelleme : 31.08.2021 - 10:54
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultangazi'deki 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında düğün yapıldı.
Sokakta yapılan düğünde bir grup, düğün yerinin hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı.
Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı.
KORKUYA KAPILMA ANI KAMERADA
Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Sultangazi'deki düğünde patlatılan havai fişekler, davetlilere geldi VİDEO