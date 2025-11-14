Tahrip edilen ormanlar ve madenler: İmamoğlu'nun bir yolsuzluğu daha belgelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye göre, kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor. İddianamede, orman ve maden alanlarının tahrip edildiği uydu görüntüleriyle belgelendi.

ORMAN VE MADEN ALANLARINDA TAHRİBAT

Başsavcılık, uydu görüntülerinin kıyaslanması sonucu örgütün izinsiz alanlarda yaya yolu adı altında faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 2022-2025 döneminde izinsiz olarak kullanılan Güney Cebeci Maden Sahası’nda gözle görülebilir şekilde ormanların tahrip edildiği, maden alanlarının zarar gördüğü ve herhangi bir yol inşasının olmadığı belirtildi.

HAFRİYAT ALANLARINDA USULSÜZLÜK İDDİASI

İddianamede, şüpheli İmamoğlu’nun talimatıyla Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü koordinesinde, Murat Gülibrahimoğlu aracılığıyla maden alanlarının usulsüz biçimde satın alındığı öne sürüldü. 2021’den sonra ise İSTAÇ uhdesindeki resmi hafriyat alanları İBB tarafından kullandırılmaya başlanarak, hafriyat ücretlerinin Gülibrahimoğlu’na ait şirketlere aktarıldığı iddia edildi.

SÖZLEŞMELERLE KAMU ZARARI İZLENİMİ VERİLDİ

İddianamede, Kuzey İstanbul Modern firması ile İSTAÇ A.Ş. arasında ve İSFALT A.Ş. ile maden bölgesi için yapılan sözleşmelerin, ‘kamu zararı oluşmuyor’ izlenimi yaratmak ve kaçak hafriyat alanına göz yummak amacıyla imzalandığı belirtildi.

İZİN DIŞI ALANLARA HAFRİYAT VE ATIK DÖKÜLDÜ

Şüphelilerin sahada döküm izni bulunduğu yönündeki savunmalarının suçtan kaçmaya yönelik olduğu ifade edildi. Maden sahasında izin verilen alanlar dışına inşaat hafriyatı ve atık niteliğinde dökümlerin yapıldığı, toprak dökümünün dolgu maksadıyla kullanıldığı kaydedildi.