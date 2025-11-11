İmamoğlu iddianamesinde şüpheli gazeteciler, iş insanları, sanatçılar hakkında istenen cezalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 105'i tutuklu, 5'i müşteki şüpheli olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şüpheli gazeteciler, sanatçılar ve iş insanları hakkında istenen cezalar da belli oldu.

İddianamede şüpheli gazeteciler Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Hüseyin Soner Yalçın'ın suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Yalçın hakkında ayrıca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ERCAN SAATÇİ HAKKINDA 18 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet verme suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, sanatçı şüpheli Ercan Saatçi hakkında suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından toplamda 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

İş insanı şüpheli Eray Yazgan hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve zincirleme şekilde rüşvet verme suçlarından 16 yıldan 52 yıla kadar, Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler hakkında da rüşvet verme suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU DA İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun babası şüpheli Hasan İmamoğlu hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar, oğlu şüpheli Mehmet Selim İmamoğlu hakkında ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.