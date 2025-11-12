Ekrem İmamoğlu'ndan 3 bin 900 sayfalık iddianame hakkında ilk açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturmada İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da dün, İBB İddianamesi hazırlandı ve mahkemeye sunuldu.

3 bin 900 sayfa olarak hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu iddianamede, suç örgütünün lideri olarak belirtildi.

BELGELERİN YER ALDIĞI İDDİANAMEYE İLK YORUM

İmamoğlu, İBB İddianamesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, belgelerin yalan ve iftira olduğunu söyledi.

"İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler." diyen İmamoğlu, iddianamenin içeriğinden çok hazırlanma süresine tepki gösterdi.

"CHP'Yİ HEDEF ALIYORLAR"

İmamoğlu, devam eden sözlerinde ise "Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun." dedi.

İTİRAFLARA DA İNANMADI

Yapılan itiraflara da inanmayan ve iddianameden detaylarına yer verilen ifadeleri yok sayan İmamoğlu, "Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 142 FARKLI EYLEMDEN SORUMLU TUTULDU

Ekrem İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez), kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez), suç delillerini gizleme (4 kez), haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma (47 kez), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap (9 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez), ihaleye fesat karıştırma (70 kez), çevre kasten kirletilmesi, vergi usul kanununa muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanununa muhalefet suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.