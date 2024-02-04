Tayland'da fotoğraf çekilirken balkon çöktü! 13 kişi yaralandı Bir grup kadının balkonda fotoğraf için poz verdiği sırada balkon çöktü. Çökmenin etkisiyle 2'si ağır 13 kişi yaralanırken çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ve sonradan eklendiğinin tespit edildi.

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İHA

Tayland'da felaketin eşiğinden kıl payı dönüldü.

Chiang Mai şehrinde bir grup kadın, bulundukları otelin balkonunda kameraya poz verdikleri sırada balkon ikinci kattan bahçeye düştü.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı.

2'si ağır 13 kişi yaralandı

Polis Şefi Chalit Thipkham yaptığı açıklamada, Ban Chang Kham Luang ilçesinde yer alan otelde yerel saatle 07.30 saatlerinde gerçekleşen kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kadının yaralandığını belirtti.

Balkonun sonradan eklendiği ortaya çıktı

Thipkham, yapılan ilk incelemelerde çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ve sonradan eklendiğinin tespit edildi.

Yasal işlem başlatıldı

Bu durum karşısında ekipler otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Kaza geçiren grubun bölgedeki bir hastanede gönüllü olarak görev yapan kadın sağlık çalışanları olduklarını ve bir seminere katılmak üzere otelde bulundukları ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)