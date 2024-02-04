Tayland'da felaketin eşiğinden kıl payı dönüldü.
Chiang Mai şehrinde bir grup kadın, bulundukları otelin balkonunda kameraya poz verdikleri sırada balkon ikinci kattan bahçeye düştü.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı.
2'si ağır 13 kişi yaralandı
Polis Şefi Chalit Thipkham yaptığı açıklamada, Ban Chang Kham Luang ilçesinde yer alan otelde yerel saatle 07.30 saatlerinde gerçekleşen kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kadının yaralandığını belirtti.
Balkonun sonradan eklendiği ortaya çıktı
Thipkham, yapılan ilk incelemelerde çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ve sonradan eklendiğinin tespit edildi.
Yasal işlem başlatıldı
Bu durum karşısında ekipler otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade etti.
Kaza geçiren grubun bölgedeki bir hastanede gönüllü olarak görev yapan kadın sağlık çalışanları olduklarını ve bir seminere katılmak üzere otelde bulundukları ifade edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış