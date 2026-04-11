Mavi Vatan-2026 Tatbikatı İsrail'in gündeminde

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’de icra ettiği “Mavi Vatan 2026” tatbikatının canlı atış safhasının tamamlandığı ve donanmanın “benzeri görülmemiş” bir güç gösterisi sergilediği ifade edildi.

İSRAİL BASININDA TÜRK DONANMASINA “KÜRESEL GÜÇ” DEĞERLENDİRMESİ

Tatbikat kapsamında, “dünya çapında bir ilk” olarak, Bayraktar TB3 insansız hava aracının hedefleri başarıyla imha ettiği belirtilirken, bu gelişmenin Türkiye’nin savunma teknolojisindeki ilerlemesini ortaya koyduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun değerlendirmelerine de yer verilerek, Türk donanmasının küresel ölçekte etkili bir güç haline geldiği ifade edildi.

İNSANSIZ SİSTEMLERLE GÜÇLENEN DENİZ GÜCÜ

Haberde, insansız hava araçlarıyla deniz hedeflerinin etkisiz hale getirildiği, Türk donanmasının modern savaş gemileri ve deniz platformlarında geliştirilen insansız sistemlerle küresel ölçekte öne çıktığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye genelindeki tersanelerde şu anda 41 askeri geminin inşa sürecinde olduğu, bunların 37’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ünün ise Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretildiği belirtildi.

Kısa süre içinde aynı anda 50 askeri geminin üretilebilecek kapasiteye ulaşılmasının hedeflendiği aktarılırken, yeni uçak gemisi projesinin de çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

AKYA'YA VURGU YAPTILAR

Tatbikat kapsamında yerli savunma sanayinin öne çıkan unsurları da geniş yer buldu. Bu çerçevede haberde, "AKYA" ağır torpidosunun TCG Sakarya denizaltısından ilk kez canlı atışla fırlatıldığına dikkat çekildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin yakın zamanda beş farklı tipte insansız deniz aracı ve iki model intihar botunun yanı sıra kıyı hedeflerine yönelik ATMACA gemisavar füzeleri ve modern deniz mayınlarının entegrasyonunun tamamlandığı ifade edildi.

3 Nisan'da başlayan ve bu sabah Antalya açıklarında sona eren yıllık tatbikatın, deniz, kara, hava ve sahil güvenlik kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını ve ortak operasyon kabiliyetini test etmek amacıyla düzenlendiği dile getirildi.