Tekirdağ'da 33 yıl sonra öğretmenleriyle buluştlar

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu 5-A sınıfı 1992 mezunları, 33 yıl aradan sonra öğretmenleri Meral Topçuoğlu'nu ziyaret ederek, unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocukluk hatıraların paylaşıldığı buluşmada eski karneler incelendi, ilkokul yıllarına ait fotoğraflar elden ele dolaştı.

"ÇOK YAKIN YERLERDE ÇALIŞTIĞIMIZI GEÇ FARK ETTİK"

Dönemin öğrencilerinden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ahmet Sungur, buluşmanın nasıl planlandığını şöyle anlattı:

"Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa, Saray'a epey uzakta. Buluşma fikri aslında üç eski ilkokul arkadaşının Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymanpaşa'daki ana binasında yıllar sonra yollarının kesişmesiyle ortaya çıktı.

Ben Süleymanpaşa'ya taşınalı bir yıl olmuştu. Başak arkadaşımızla bir yıl boyunca çok yakın yerlerde çalıştığımızı çok geç fark ettik.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat arkadaşımızla da görüştük ve ardından bu organizasyonu yapmaya karar verdik."

"BURADA HERKES BİRBİRİNİ TANIR"

Sungur, Saray'ın küçük bir ilçe olmasının da bu buluşmanın gecikmesinde etkili olduğunu belirterek, "Burada herkes birbirini tanır, öğretmenimizi istediğimiz zaman görebildiğimiz için böyle bir organizasyon yapma ihtiyacı duymamış olabiliriz.

Ancak bir yıl boyunca aynı binada çalışıp birbirimizden haberdar olmayınca yaşadığımız yabancılaşmayı sorguladığımız kanaatindeyim" dedi.