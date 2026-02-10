Tekirdağ'da akranı tarafından öldürülen 16 yaşındaki çocuk toprağa verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuktan acı haber geldi.

Aydoğdu Mahallesi’nde 16 yaşındaki akranı tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDEHALEYE RAĞMEN KURTURALAMADI

Karadeniz, kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaşamını yitiren 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, Özgürler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze törenine aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye katılanlar, Karadeniz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Çocuğun babasının ise cenaze boyunca ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Erkan Karadeniz’in cansız bedeni Yeni Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan ve 16 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.