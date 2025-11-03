Tekirdağ'da alkollü sürücü yakalandı: Ehliyeti 2043 yılına kadar iptal edildi

- Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, Süleymanpaşa ilçesinde 1.65 promil alkollü bir sürücü yakalandı.
- Sürücünün ehliyeti 2043 yılına kadar iptal edildi ve 67 bin TL ceza kesildi.
- Araç trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirdiği denetim sırasında şüphelenilen bir araç durduruldu.
Durdurulan aracın sürücüsü İ.Ç.'nin, yapılan alkol testinde 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi.
EHLİYETİ 2043 YILINA KADAR İPTAL EDİLDİ
Yapılan kontrollerde sürücüye 36/3-B, 46/2 ve 48/5 maddelerinden toplam 67 bin 465 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 2043 yılına kadar iptal edildi.
Araç sahibine de 34/B maddesi gereğince işlem yapılırken araç, trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdüğünü belirtti.