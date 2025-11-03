Tekirdağ'da alkollü sürücü yakalandı: Ehliyeti 2043 yılına kadar iptal edildi Kentte yapılan denetimler sırasında, Süleymanpaşa ilçesinde 1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem yapıldı. Alkollü sürücünün 2043 yılına kadar ehliyeti iptal edilirken, çeşitli maddelerden ise 67 bin TL ceza kesildi.