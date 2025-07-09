Tekirdağ'da alüminyum fabrikasında yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’ndaki alüminyum fabrikasının bahçesindeki ahşap paletlerde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 4 fabrika personeli, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.