Tekirdağ'da anne ve babasını öldüren gence 74 yıl hapis cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'ın konuştuğu cinayet...

Muratlı ilçesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 17 yaşındaki A.Ç. mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan annesi Nilay Çoban’ı ve babası Murat Çoban’ı öldürmüş, ardından alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.’yi de yaralamıştı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etmiş, lise son sınıf öğrencisi A.Ç. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada sanığın bıçakla yaraladığı dedesi C.Ç., amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

SON SÖZÜ SORULDU

Karar öncesi son sözü sorulan sanık A.Ç., söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak cezalar ayrı ayrı 22 yıl 16 ay 52 gün olarak belirlendi. Bu suçtan toplam 46 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası verildi.

TOPLAM 74 YIL HAPİS CEZASI

Sanığa dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Böylece sanık toplam 74 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.