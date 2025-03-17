Tekirdağ'da apartman dairesinde yangın: 1 kişi öldü

AA & Ensonhaber

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren itfaiye ekipleri ev sahibi Sema G.'yi (49) baygın halde buldu.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.