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DHA

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içinden geçen Kavak Deresi, kimliği belirlenemeyen atıkların etkisiyle beyaz renge büründü. Daha önce ıslah edilip çevresi betonlarla kapatılan dere, aniden atıklar nedeniyle farklı bir renkte aktı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Trakya'nın kirliğiyle tanınan Ergene Nehri'nin bir kolu olan Çorlu Deresi'ne bağlanan Kavak Deresi'ndeki bu anormal durum, çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, derede incelemeler yaparak sudan numune aldı. Bir süre sonra dere normal akışına geri dönerken, yetkililer kirliliğin kaynağını tespit etmek için çalışma başlattıklarını duyurdu.