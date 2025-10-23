Tekirdağ'da bariyere çarpan kamyonetin sürücüsünün ayağı koptu

- Tekirdağ'da 19 yaşındaki sürücü Ahmet Emray'ın kullandığı kamyonet bariyere çarptı.
- Araç kontrolden çıktı ve Emray'ın sol ayağı koptu.
- Soruşturma başlatıldı, Emray hastaneye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çorlu kara yolunda Ahmet Emray yönetimindeki kamyonet kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen aracın sol tarafındaki kapısı yerinden koptu.
Kapının düşmesi sonucu 19 yaşındaki sürücünün sol ayağı da bariyer ile araç arasında sıkışarak koptu.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Yaralanan Emray, ilk müdahalesinin ardından kopan ayağı ile birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Emray, buradan da ayağının dikilmesi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.