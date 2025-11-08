Tekirdağ'da büfe işletmecisini demir sopalarla darbettiler

- Tekirdağ Çorlu'da dükkan sahibi anlaşmazlık nedeniyle büfeye gelip işletmeci B.U.G.'ye demir sopalarla saldırdı.
- Yaralanan B.U.G. hastanede tedavi altına alındı.
- Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dükkan sahibinin büfeyi işleten B.U.G.'nin iş yerini boşaltmasını istemesi üzerine başlayan anlaşmazlık gerginliğe dönüştü.
Dükkan sahibi ve yakınları büfeye gelerek B.U.G.'ye demir sopalarla saldırdı.
Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan B.U.G. hastaneye kaldırıldı.
Yaralının başına 9 dikiş atılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Saldırıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.