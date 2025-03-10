Tekirdağ'da drift atan sürücülere ceza yağdı

AA

Trafik magandaları, hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların canlarını tehlikeye atmaya devam ediyor..

Son olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Anafartalar Caddesi'nde yaşanan olayda, araçların drift atarak etrafı rahatsız ettiği ve trafiği de tehlikeye soktuğu ihbarı yapıldı.

EKİPLERDEN BÖLGEDE ÇALIŞMA

İhbar üzerine Çorlu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

TOPLAM 130 BİN 138 LİRA PARA CEZASI

Trafik polisleri, yapılan çalışmalar neticesinde K.Y. idaresindeki araç ile O.B.K. yönetimindeki araca drift atmak ve trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 130 bin 138 lira para cezası uyguladı.

Araçlar iki ay trafikten menedildi, sürücülerin ehliyetlerine bir ay el konuldu.