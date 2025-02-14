Tekirdağ'da halk otobüsü ani fren yaptı: 3 yaralı

İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi’nde seyir halindeki bir halk otobüsünde yaşanan ani fren, yolcuların dengesini kaybederek yaralanmasına yol açtı.

Olay, Salih Omurtak Caddesi Orion mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünü kullanan N.K., Eski Şifa yönünde ilerlerken önündeki bir aracın aniden durması üzerine sert bir fren yapmak zorunda kaldı. Ani hareket, otobüste yolcu olarak bulunan Ü.Ö., İ.A. ve Ş.A.’nın savrularak yere düşmesine ve yaralanmasına neden oldu.

3 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılara ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen üç kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.