Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde yangın

İHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii yakınlarındaki alt geçitte, şehir merkezi istikametine seyreden LPG’li otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.
Yangını fark eden sürücü ve yolcular, yol kenarına park ettikleri araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.
Otomobil kullanılmaz hale geldi
Kısa sürede olay yerine gelen Marmaraereğlisi itfaiye istasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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