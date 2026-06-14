Dünyanın gözü ABD-İran anlaşmasında: Donald Trump saat verdi

ABD basınından FoxNews'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi.

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Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

Trump, "Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

MUTABAKAT ZAPTI İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEDİ, NELER YAŞANDI?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde mutabakat zaptının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Trump, anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini ve imza töreninin Avrupa'da düzenlenebileceğini ifade ederken, İran tarafı ise anlaşmanın içeriğine ilişkin teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Trump, 12 Haziran'da Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Anlaşma metni üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirten Trump, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecindeyiz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği konusunda uzlaşmaya varıldığını öne sürerek, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir şekilde nükleer silah geliştirmeyecekler" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Trump, müzakere sürecinde birçok bölge lideriyle temas halinde olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti.

Türkiye ile de görüşmelerin süreceğini kaydeden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı" değerlendirmesinde bulundu.

İRAN BASINI ANLAŞMAYA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN MADDELERİ YAYINLADI

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın müzakere heyetine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasında hazırlanan 14 maddelik mutabakat taslağında dikkat çeken hükümler yer alıyor.

İddialara göre taslak metinde:

-ABD'nin İran'a yönelik petrol ve ekonomik yaptırımları kaldırması,

-İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılması,

-Deniz ablukasının sona erdirilmesi,

-Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması,

-İran ekonomisinin yeniden yapılandırılmasına yönelik plan hazırlanması,

-Nükleer faaliyetler konusunda yeni müzakerelerin başlatılması, gibi başlıklar bulunuyor.

Taslakta ayrıca İran'ın füze programı ile bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin müzakere gündeminin dışında tutulduğu ileri sürülüyor.

EN ÖNEMLİ KONU HÜRMÜZ BOĞAZI

Sızdırıldığı öne sürülen metne göre ABD'nin, deniz ablukasını 30 gün içinde kaldırması ve Hürmüz Boğazı'nın da aynı süre içerisinde yeniden tam kapasiteyle gemi trafiğine açılması planlanıyor.

Anlaşma kapsamında İran'ın yaklaşık 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığının serbest bırakılması da gündemde. Bu miktarın 12 milyar dolarlık bölümünün müzakereler başlamadan önce serbest bırakılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

İMZANIN NEREDE VE NASIL ATILACAĞI KONUSUNDA NETLİK YOK

Trump'ın Avrupa'da bir imza töreni yapılabileceğini açıklamasına rağmen, İran tarafı henüz tarih ve mekan konusunda net bir karar alınmadığını belirtiyor.

CENEVRE İDDİASI GERÇEKLEŞMEDİ

Daha önce Amerikan basınında yer alan haberlerde, mutabakat zaptının 14 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanabileceği öne sürülmüştü.

İran kaynakları, mutabakatın pazar günü imzalanacağı yönündeki haberlerin kesinlik taşımadığını ve müzakere heyetinin resmi bir tarih açıklamadığını belirtti.

ARAKÇİ'DEN "HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK" ÇIKIŞI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan ayrıca, mutabakatın önümüzdeki birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin de bulunduğunu açıkladı.