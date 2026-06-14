Aksaray'da kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti: Araya giren polis de yaralandı

Aksaray'da dehşet dolu anlar...

1 yıl önce yaşanan kız kaçırma davası dün gencin kızı rahatsız etmesiyle yeniden alevlendi.

Ahmet Furkan Ö. bir yıl önce iddiaya göre, "Gelmezsen kendimi öldürürüm" dediği kız arkadaşını evinden kaçırdı.

TELEFONDAN TACİZ ETMEYE DEVAM ETTİ

Günlerce şehir şehir gezen 2 sevgili daha sonra jandarma ekiplerince yakalanarak ailelerine teslim edildi.

İddiaya göre, aradan geçen 1 yıllık sürede Ahmet Furkan Ö. genç kızı telefon ve fiziksel olarak rahatsız etmeye devam etti.

KIZIN BABASI KULAĞINI KESTİ

Dün yine genç kıza rahatsızlık verdiğini öğrenen genç kızın babası Ömer Ç. kardeşleri Tuğrul Ç. ve Emre Ç. alarak gencin peşine düştü.

Ahmet Furkan Ö.'nün önünü Kurtuluş Caddesi'nde araçla kesen baba ve kardeşleri, gence saldırdı. Baba Ömer Ç., darbettiği gencin kulağını maket bıçağıyla kesti.

Genç, kanlar içinde yardım isterken o sırada devriye atan polis ekibi durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti.

POLİS BIÇAĞI ÇIPLAK ELİ İLE TUTUP ENGELLEDİ

Kızın babası bıçağı gencin boğazına dayayınca Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru, yaralanacağını bile bile bıçağın keskin tarafını çıplak eliyle tutarak şahsı engelledi.

Müdahale esnasında bıçağı tutan polis memuru elinden yaralanırken, baba gencin üzerinden kaldırıldı.

Polis memurunun müdahalesiyle facia önlenirken, olay yerine takviye polis ekipleri çağırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri 3 kardeşi de etkisiz hale getirip gözaltına aldı

Kulağı kesilerek yaralanan genç ve eli kesilerek yaralanan polis memuru olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis memuru ve gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

3 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı çerçevesinde serbest bırakıldı.

"KIZ OĞLUMU TEHDİT ETMİŞ"

Kulağı kesilen gencin babası Yusuf Ö., olayın 1 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden başladığını belirterek, "Çocuğumu takip etmişler, orada önünü çevirmişler. 8-10 kişi varmış. Arabayla önünü kesip saldırmışlar.

1 yıl önce kız oğlumu tehdit etmiş, ‘Ahmet gelmezsen ben kendimi öldüreceğim' demiş. Oğlum da o sırada tarlada sulama yapıyormuş, bunu duyunca gece kızı alıyor" dedi.