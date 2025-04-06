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DHA

Tekirdağ'da iki ailenin miras kavgasında kan döküldü....

Çerkezköy ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'taki 5 katlı aile binasının mirası nedeniyle akrabalarıyla arasında husumet çıkan Mehmet Garip, ağabeyi Zülküf Garip’in oturduğu daireye gitti.

Burada Garip ve yengesi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancasını çıkaran Mehmet Garip, Melike Garip'ten cep telefonu ile kızı Emine Bahar Tunalı'ya mesaj atıp eve çağırmasını istedi.

YENGESİ VE YEĞENLERİNİ VURDU

Tehdit üzerine Melike Garip, kızına, 'Evdeyim bana gel' diye mesaj attı. Bunun üzerine binanın 1'inci katında oturan Emine Bahar Tunalı, annesinin oturduğu daireye çıktı.

Yeğenin de gelmesiyle birlikte Mehmet Garip, 3 kişiyi tabanca ile vurdu.

BALKANDAN ATLAYIP KAÇTILAR

Garip daha sonra ailenin damatları Buğra Tunalı'yı öldürmek için 1'inci kattaki daireye indi.

Silah seslerini duyan Buğra Tunalı, Garip'in çaldığı kapıyı açmadı. Mehmet Garip'in kapıyı kırıp zorla içeriye girmeye çalışması üzerine Buğra Tunalı, evde bulunan oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte balkondan atlayıp, kaçtı.

KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipi sevk edildi. Kontrolde, Melike Garip ile Ferdi Garip'in öldüğü belirlendi.

Yaralı olan Emine Bahar Tunalı ise kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"DAMADI DA ÖLDÜRECEKTİM"

Gözaltına alınan Mehmet Garip, işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Garip'in ifadesinde, miras yüzünden akrabaları ile aralarında husumet bulunduğu, yengesi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip, Emine Bahar Tunalı'nın yanı sıra damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, öldürülen 3 kişi bugün ilçede toprağa verilecek.