Tekirdağ'da motosiklet park halindeki oto kurtarıcıya ok gibi saplandı

- Çorlu'da motosikletli bir sürücü park halindeki oto kurtarıcıya çarparak yaralandı.
- Sürücünün 2,82 promil alkollü olduğu tespit edildi ve hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı kameralara yansıyan olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi’nde kameralara yansıyan bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, K.M. yönetimindeki motosiklet, yolun sol şeridinde park halinde duran oto kurtarıcıya büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı.
SÜRÜCÜ YASAL SINIRIN NEREDEYSE 3 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İlçe Trafik Büro ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü K.M.’nin 2,82 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosikletli, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza anının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.