Tekirdağ’da OSB giriş takına çarpan servisteki 19 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, işçi servisi OSB giriş takına çarptı.
Kaza anında işçi servisindeki 19 kişi yaralandı.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
E.K. idaresindeki 59 S 2410 plakalı işçi servisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak OSB giriş takına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ VE 18 YOLCU YARALANDI
Yaralanan sürücü E.K. ve araçta bulunan 18 işçi, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.