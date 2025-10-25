Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı: İki genç olay yerinde can verdi

- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde erken saatlerde meydana gelen kazada iki genç hayatını kaybetti.
- Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Keser yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korkunç kaza...
Kaza, bugün sabah saat 04.00 sıralarında Tekirdağ Çevreyolu’nun İstanbul yönü Ramada Otel yakınlarında yaşandı.
KONTROLÜ KAYBEDİP BARİYERLERE SAPLANDI
Fatih Keser idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü.
İKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada otomobilde bulunan Barış Deniz ve Berke Keskin olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Fatih Keser yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.