Haberler



3. Sayfa



Tekirdağ'da polise zorluk çıkaran sürücüye 104 bin lira ceza

Tekirdağ'da polise zorluk çıkaran sürücüye 104 bin lira ceza Çorlu ilçesinde dur ihtarı veren ekiplerden kaçan ve 45 dakika sonra yakalanan sürücü, alkol testine girmemek için polise zorluk çıkardı. 104 bin lira para cezası uygulanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.