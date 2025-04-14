Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, görünüşünden şüphelendikleri bir araç sürücüsüne "dur" ihtarı verdi.
Adının Mehmet Ali A. olduğu öğrenilen sürücü ise, ekipleri görüce kaçmaya başladı.
Ekipler, kaçan sürücüyü araçlarıyla takip etmeye başladı.
45 DAKİKA SONRA YAKALANDILAR
Polisin 45 dakika süren takip sonucu otomobil, kıstırılarak durduruldu.
Sürücü Mehmet Ali A. ile yanında bulunan Müslüm A., gözaltına alındı.
ALKOL TESTİNİ REDDEDEN SÜRÜCÜYE 104 BİN TL CEZA
Polis, yere yatırarak sakinleştirmeye çalıştığı Mehmet Ali A.’ya alkol testi yapmak istedi.
Alkol testi yaptırmayı reddeden Mehmet Ali A.’ya çeşitli maddelerden toplam 104 bin TL ceza uygulandı.
Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken sürücüyle ilgili soruşturma sürüyor.
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