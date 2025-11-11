Tekirdağ'da sağanak: Yollar göl oldu

- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış yolları suyla kapladı.
- Altyapı yetersiz kalınca yollar dereye dönüşürken, araçlar zorlukla hareket edebildi.
- Meteoroloji, yağmurun geceye kadar süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU
İlçede aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Altyapı yetersizliği bazı yolların dereye dönüşmesine yol açarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
VATANDAŞLAR YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTI
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altları, otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Olası olumsuzlukların önüne geçmek için trafik ekipleri, kent merkezinde önlemler aldı.
YAĞIŞ GECEYE KADAR SÜRECEK
Meteoroloji yetkilileri, yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini duyurarak vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.