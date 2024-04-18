Tekirdağ'da seyir halindeki araçtan atlayan kadın sürücü yaralandı Tekirdağ'da araçla seyir halindeyken başka bir araçtaki arkadaşı ile tartışan kadın sürücü aracından atlaması sonucu yaralandı.

İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Çerkezköy yolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Y.A. (23), iddiaya göre arkasından gelen araçtaki arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Y.A., sinirlerine hakim olamayarak seyir halindeki aracından atladı.

Genç kadının araçtan atladığını gören diğer aracın sürücüsü M.B.'nin olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü.

Otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durdu.

Sağlık durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayın ardından kaçan M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)