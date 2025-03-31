Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu minibüsünden alevler yükseldi

DHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan olayda yürekler ağızlara geldi..
Olayda, İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine giden Hasan T. yönetimindeki yolcu minibüsünün motor kısmında, Sultanköy Mahallesi Çınaraltı mevkisinde duman yükseldi.
DURUMU FARK EDEN ŞOFÖR ARACI KENARA ÇEKTİ
Şoför Hasan T., durumu fark edip aracı kenara çekerek yolcuları indirdi.
Minibüs alev alırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ALEVLER MİNİBÜSÜ SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile alevler minibüsü sarmadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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