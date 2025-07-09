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Tekirdağ'da silahla vurulan genç yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da sokakta silahla vurulan genç hayatını kaybetti. Genci vuran saldırganın yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Tekirdağ'da silahla vurulan genç yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi'nde Bünyamin E., yürüdüğü sırada silahla vuruldu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

19 yaşındaki Bünyamin E., kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken Bünyamin E.'nin yakınları ile polis arasında arbede yaşandı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde de gerginlik oldu.

Hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Genci vurduğu iddia edilen H.Y.'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

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