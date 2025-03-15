İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Yılmaz Kuloğlu ile babası Yaşar Kuloğlu arasında ikamet içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.
Öfkelenen Yılmaz Kuloğlu av tüfeğiyle babasına ateş açtı.
MERMİ BOYNUNA İSABET ETTİ
Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alındığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Olay sonrası evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı.
Çorlu Belediyesi’nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu’nun geçtiğimiz günlerde emekli olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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