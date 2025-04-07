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İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'ndeki tır garajı mevkiinde Çorlu istikametine seyreden U.G. idaresindeki motosiklet, garajdan çıkarak yola bağlanmak isteyen İ.G. yönetimindeki Bulgaristan plakalı tırla çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü U.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU CİDDİ

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.