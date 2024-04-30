Tekirdağ'da trafikteki tartışmada kan aktı: 4 yaralı

İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'ndeki eski itfaiye mevkisinde yolda yürüyen E.U. ile seyir halindeki otomobildeki şahıslar arasında küfür nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.
E.U.'nun falçatalı saldırısına uğrayan S.T. yüzünden, kuzeni M.T. ise elinden yaralandı.
Kaçarken yakalandı
Daha sonra U.T.'nin de dahil olduğu kavgada kaçarken yakalanan E.U. tekme ve yumrukla darbedildi.
4 kişinin karıştığı kavga, polis ekipleri olay yerine gelmesiyle son buldu.
Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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