DHA

Tokat'ta yaşayan A.D., 2015 yılında Ş.K. isimli bir kadınla dünyaevine girdi.

Ancak çiftin mutluluğu, 9 ay sonra bir kabusa döndü.

Çift, boşanma davasının ilk duruşmasında boşandı.

NAFAKA ARTIRIMI İSTEDİ

Mahkeme A.D.'nin eski eşi Ş.K.’ye aylık 300 TL nafaka ödemesine karar verdi. Ş.K. geçen aylarda mahkemeye başvurup nafaka artırımı istedi.

Mahkeme ise aylık 6 bin TL nafaka ödenmesine yeniden karar verdi.

MAĞDUR OLDU

A.D.'nin avukatı Murat Kurnaz, müvekkilinin asgari ücretle geçindiğini ve 9 aylık evlilik için nafakanın fazla olduğunu ifade etti.

9 AYLIK EVLİLİK İÇİN 10 YILDIR NAFAKA ÖDÜYOR

Nafakanın ve evliliğin sürelerinin orantılı olması gerektiğini ifade eden avukat Kurnaz, şöyle konuştu;

Son günlerde nafaka hukuku ile yakınmaların çok fazla olduğunu biliyoruz. Müvekkilim 2015 yılında 9 aylık bir evlilik yaşamış.



Kendisinin kusuru fazla olmadığından dolayı mahkeme hakimi sembolik bir 300 TL nafaka hükmetmiş. Aradan şu anda 10 yıl geçmiş. Mahkemeye nafaka artırımı için talepte bulunulmuş. Nafaka tam 20 kat artırılmış.

"KAMU VİCDANINI YARALAYAN BİR OLAY"

Bu kamu vicdanını yaralayan bir şeydir. Bunu nasıl giderebiliriz Sadece evliliğin ne kadar sürdüğü, bunu evliliğin yılına göre tayin edebiliriz. Milletvekillerimize hatırlatmak isterim. Türk Ceza Kanunu'nun 176'ncı maddesinde aslında aylık bir nafaka öngörülmüyor.



176 diyor ki, nafaka bir defada toplu verilir. Ama durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Aslolan bizim İslam hukukunda ve eski geleneksel hukukta da yer aldığı üzere 'mihr' olarak tabir edilen toplu bir nafaka ödenmesini öngörüyor.

"BU ADALETSİZLİK"

Müvekkilim boşanalı 10 sene olmuş. Fiilen 9 aylık bir evliliği var. Müvekkilim diyor ki, 'Ben bunu ne zamana kadar ödemeyeceğim' Bizler de üzülüyoruz, böyle bir şey olmaz. Müvekkilim asgari ücretle geçiniyor. Yeniden de evlenemiyor. Maaşının 4'te 1'i nafakaya gidiyor. Nafakayı ödemezseniz hapis cezası var. Bu adaletsizlik.

NAFAKA DÜZENLEMESİ GELİYOR

Boşanma davalarının ardından yaşanan nafaka mağduriyetlerine çözüm getirmek için harekete geçilmişti.

Aile hukuku reformu kapsamında yapılan düzenlemelerle, nafaka ödemelerinin süresi ve miktarı yeniden belirleniyor.

ÖMÜR BOYU NAFAKAYA SON

Bu çerçevede, nafaka bağlanmasında evlilik süresi, tarafların kusur oranı, kadının yaşı ve gelir durumu gibi kriterler dikkate alınacak.

Ayrıca, ömür boyu nafaka uygulaması, belirli istisnalar dışında son bulacak. Kadının yaşı ve çalışamayacak durumda olması gibi durumlarda ise nafaka süresiz olabilecek.