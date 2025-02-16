Tokat'ta annesine bıçak çekince babası keserle saldırdı: 1 ölü

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde dehşet verici bir olay yaşandı.

İlçeye bağlı Narman Sokak'ta yaşayan Akbulut Ailesi'nin evinden kavga sesleri yükseldi.

Bana N. Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasındaki kavga, korkunç bir olaya sahne oldu.

OĞLUNU KATLETTİ

Kavga sırasında N. Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu.

Ağır yaralanan Berat Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti.

BABA TUTUKLANDI

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, babayı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berat Akbulut'un cenazesi ise Akkuş köyünde toprağa verildi.

ANNESİNE BIÇAK ÇEKTİ İDDİASI

N. Akbulut'un, annesine bıçak çeken oğlunu çıkan tartışma sonucu keserle öldürdüğü iddia edildi.